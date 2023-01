La zavorra dell'arretrato pesa sulla durata dei processi

All'interno della Corte d'appello di Napoli, includendo i Tribunali ad essa afferenti, negli ultimi quattro anni ci sono stati dei miglioramenti sul fronte del carico di arretrato da smaltire. Ma la mole delle cause pendenti è tale da minimizzarne l'impatto positivo. E non basta qualche concorso per rinforzare l'organico o il calo di nuove iscrizioni al ruolo. Il presidente facente funzioni della Corte d'Appello, Eugenio Forgillo, parla di ‘zavorra’: “Se questa non vi fosse - scrive Forgillo nella sua relazione - le statistiche ci dicono che probabilmente tutti sarebbero in grado di smaltire in tempo reale o comunque nelle tempistiche considerate ordinarie, i processi sopravvenuti”.

Mancano magistrati e personale amministrativo; per i funzionari della giustizia, la carenza d'organico nel distretto è stimata al 25%. Con diverse gradazioni di enfasi, Forgillo e il procuratore generale Luigi Riello, esprimono perplessità sulla riforma “Cartabia”: " Benché scritta nella direzione di alleggerimento del carico complessivo, per la loro non agevole applicazione immediata, probabilmente costringeranno nei prossimi mesi ad operare nuove profonde riorganizzazioni, in qualche misura incidenti sull'efficienza già raggiunta, ben essendo noto che i tempi di ristrutturazione richiedono periodi di latenza consistenti prima della verifica degli effetti". Più tranchant, il giudizio di Riello, che parla di “depenalizzazione camuffata”: “Credo che ricorrere ad una legge ‘spazzafascicoli’ o ad una strisciante amnistia, sia una strada più comoda e facile che procedere ad una effettiva razionalizzazione del processo”.

Sulle intercettazioni, dura presa di posizione da parte dei penalisti napoletani: “Hanno raggiunto livelli di pervasività incompatibili con uno Stato democratico - dichiara il presidente della Camera penale, Marco Campora - bisogna limitare i casi in cui è possibile usarle, prevedere limitazioni stringenti ed evitare la pesca a strascico". Nel suo intervento, anche il procuratore generale Riello torna sul tema, già affrontato in sede di conferenza stampa: ""Nessuno vuole guardare dal buco della serratura, ma è ignota solo a chi non vuol vedere l'intersecazione che esiste tra i reati di mafia e quelli contro

la Pubblica Amministrazione. Pensare di legiferare in maniera schematica di fronte a una realtà così complessa e fluida è estremamente sbagliato".

Nel servizio, le dichiarazioni di Diego Ragozini, presidente distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Marco Campora, Antonio Tafuri, presidente dell'Ordine degli avvocati di Napoli e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.