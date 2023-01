Un tesoro senza più valore

Con le sue reti da pesca ha tirato su qualsiasi cosa, ma il tesoro, Domenico Schiano l'ha trovato in spiaggia, nel piccolo borgo di Sant'Angelo. Forse è stato il maltempo a portare a riva quattro sacchi di plastica, di quelli utilizzati ad esempio per sigillare i liquidi da trasportare in aereo. All'interno c'erano banconote da mille, cinquemila, centomila e cinquecentomila lire, per un totale di oltre dieci milioni del vecchio conio. Un tesoro che ormai non ha più valore.

Schiano è stato invitato dai carabinieri a consegnare ugualmente le banconote per consentire ai militari di compiere gli accertamenti del caso. Il pescatore ascoltando i concittadini forse è riuscito anche a risalire alla proprietà della somma. Niente proventi di traffici illeciti o il profilo di un contrabbandiere, dietro quei sacchi con le banconote, bensì - ma si tratta pur sempre di chiacchiere di paese, quindi senza nessuna velleità di attendibilità - i risparmi di una vita di un'anziana signora del posto.