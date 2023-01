Atalanta-Salernitana, per Nicola difesa da inventare

A Bergamo, Davide Nicola non vuole una squadra che indietreggi di fronte al pressing dell'Atalanta. Il tecnico della Salernitana spronerà i suoi a cercare il duello in uno-contro-uno, senza disattenzioni in copertura: "Dobbiamo essere intelligenti a sfruttare le caratteristiche dei giocatori proponendo la nostra identità di gioco e senza perdere l'equilibrio - ha detto Nicola durante la conferenza stampa di presentazione del match di domenica - Dovremo mettere in campo una personalità importante dimostrando capacità di duellare continuamente e stando costantemente attenti".

Si riparte dal secondo tempo del match contro il Torino: “Vogliamo proporre quel tipo di partita - prosegue - Non bisogna avere il timore di sbagliare ma l'ambizione di recuperare e fare meglio la volta successiva”. I problemi sull'undici da mandare in campo, nascono in difesa. Daniliuc è squalificato, Gyomber -fresco di rinnovo in granata fino al 2025 - non ha minutaggio sufficiente per garantire qualità partendo titolare; Lovato e Pirola giocheranno accanto a Fazio.

"Nelle ultime partite stiamo subendo un po' troppo quindi stiamo lavorando molto per migliorare la fase difensiva. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le due fasi. Lavoriamo con serenità e con la consapevolezza che ci vuole del tempo per migliorare determinati meccanismi. Abbiamo lavorato su

atteggiamenti tattici diversi, chiaramente poi ci sono gli avversari e i momenti della partita ma l'idea è quella di cambiare per trovare qualche risorsa in più e l'occupazione degli spazi in maniera diversa. Potremmo partire in un certo modo e cambiare in corsa. Vedo dei giocatori con grande voglia

che dimostrano quotidianamente di avere fame".

A centrocampo rientra Coulibaly, in attacco ci sarà un doppio trequartista dietro Piatek. Dia non è al top della condizione, Vilhena potrebbe affiancare Bonazzoli.

Nel servizio, le dichiarazioni di Davide Nicola in conferenza stampa.