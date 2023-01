Tassa rifiuti più cara, protestano i cittadini

Si sono costituiti in un comitato e sono pronti a far partire una class action contro l'amministrazione comunale. Ad Ercolano i cittadini sono inviperiti per l'ennesimo aumento della tassa sui rifiuti. La Tari è stata ritoccata all'insù del 10%, con un rincaro che a seconda dei parametri variabili, va dagli 80 ai 150 euro a famiglia.

Una situazione insostenibile, perché si aggiunge al generale aumento del costo della vita registrato negli ultimi mesi. L'amministrazione ribadisce vicinanza ai cittadini ma - come dichiara nel servizio il sindaco Ciro Buonajuto - “non si tratta di una scelta discrezionale”. Uno dei motivi dell'aumento della tariffa sta nell'alto tasso d'evasione di questo obbligo tributario.

Connesso a ciò c'è l'annoso problema dell'abbandono in strada dei rifiuti, con la creazione di piccole discariche a cielo aperto. Dalle strade fuori dal centro urbano che portano al Vesuvio, a via Pignalver, proprio a ridosso degli scavi archeologici. Tutt'altro che una bella immagine per i turisti che arrivano a Ercolano.