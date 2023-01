Dai beni confiscati la rete anti-violenza

Sarà il fulcro di un sistema di assistenza a donne e bambini vittime di violenza, era un edificio che il potente clan Contini utilizzava nell'area della stazione centrale di Napoli per i suoi traffici, fino alla confisca. Negli anni era diventata una sorta di discarica, la palazzina di vico Duchesca dal 2016 entrata nel patrimonio del comune.

8 mesi di lavori, da concludere entro il 2023, per dar vita a una rete di servizi socio-sanitari che prevede la ristrutturazione di appartamenti in diversi quartieri della città.

“Microcomunità di 5-6 persone, adulti e bambini vittime di violenza” - spiega l'assessore all'urbanistica e vicesindaco di Napoli Laura Lieto. Un orto nascerà su un terreno di Pianura, dopo l'abbattimento di un edificio abusivo, un ristorante sociale sorgerà invece al piano terra di vico Duchesca”.

1 milione e mezzo di euro dal Pon Legalità' per la palazzina hub, 1 milione e mezzo dal PNRR per le altre parti di un progetto pensato in rete tra gli Assessorati all'urbanistica, alla legalità, alle pari opportunità.

Sono il più importante investimento mai realizzato i 109 milioni per i beni confiscati che il PNNR assegna alla Campania, prima fra le regioni del sud con 75 progetti e 51 enti coinvolti.

“Occasione irripetibile - dice il coordinatore di Libera Campania Mariano Di Palma - ma monitoreremo i cantieri. I fondi - precisa - andrebbero poi dati anche a chi si occupa dopo la ristrutturazione degli immobili dei progetti sociali”.