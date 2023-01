Pacco con sorpresa

Al commercio on line si sono convertiti ormai tutti.Se l'acquisto poi è di pastori per il presepe, l'alternativa sotto Natale è farsi largo tra la folla di San Gregorio Armeno. Troppo stressante ,meglio affidarsi al computer,ha pensato un 72enne di San Giorgio a Cremano.

Prezzi abbastanza convenienti e scelta ampia su un sito spagnolo. Per una scena campestre 45 euro e 68 centesimi. L''ordine il 27 dicembre, la consegna ieri. Pacco in verità un po' pesante, in un involucro di compensato. L'apertura e lo choc: dentro c'erano 10 kg di marijuana sottovuoto.

Lo sconcerto, la chiamata al 112, i carabinieri arrivati in fretta per constatare che la storia era proprio come l'aveva raccontata lo spaventatissimo pensionato. Scattati sequestro e indagini che richiederanno anche una rogatoria internazionale.