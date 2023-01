La Reggia celebra il genio di Vanvitelli

Oggi lo definiremmo ‘archistar’. Ma già nel ‘700 l’opera e il genio di Luigi Vanvitelli avevano fama internazionale. Nel 2023 ricorre il 250esimo anniversario della morte e la Reggia di Caserta si prepara a celebrare la ricorrenza con un calendario di eventi, coinvolgendo anche altri territori (Umbria, Marche, Lazio) in cui restano le tracce del lavoro dell'architetto.

"La sua impronta - ha detto la direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei - ha lasciato un segno profondo nell'architettura italiana, perché si riconosce in molti luoghi come in Russia, in Inghilterra a Buckingam Palace, a Vienna". Alla presentazione del programma ha partecipato anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “La Reggia di Caserta deve essere epicentro culturale ed economico del territorio, per questo il patrimonio va preservato e va elevata la qualità dei servizi. In un territorio come questo, puntare sulla cultura può diventare un dato davvero importante”.

Un'occasione per portare all'attenzione del titolare del dicastero, la problematica del personale in servizio nella residenza borbonica: "Come organico siamo sotto di circa il 40%, e se si fa un confronto con Versailles, credo che le 231 unità assegnate alla Reggia forse dovrebbero diventare 450".