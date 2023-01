Mareggiata a Minori, barche contro le auto parcheggiate

Le barche messe a ricoverso trascinate dalle onde alte fino al parcheggio, sbattute con violenza contro le auto. Siamo a Minori. La conta dei danni di una notte di maltempo è appena cominciata. Il risveglio questa mattina così, spalando i detriti per liberare la statale.

Le onde alte si infrangono lungo tutta la costiera. Pioggia intensa e mareggiate trasformano strade in torrenti. Qui siamo a Vietri sul mare. Danni significativi dal lungomare alle vie interne. Il Comune annuncia la richiesta dello stato d'emergenza.

Maltempo e gelo su tutta la Regione. La protezione civile ha prorogato l'allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di domani per le province di Napoli e Salerno. A Pagani crollate sotto i colpi della pioggia due palazzine disabitate. Due famiglie evacuate in via precauzionale.

Non si fa in tempo a godere dello spettacolo del Vesuvio imbiancato. La situazione resta infatti difficile nel Golfo: il vento forte non si placa, le onde troppa alte consentono la partenza solo dei traghetti. Per le prossime ore prevedisti ancora temporali e neve anche sotto i 500 metri.