Mercogliano, si sono costituiti i presunti accoltellatori di Roberto Bembo

Si sono costituiti questa mattina negli uffici della squadra mobile di Avellino, Luca Sciarrillo e Nico Iannuzzi, entrambi ventitreenni. Sono indiziati dell'accoltellamento di Roberto Bembo, il 21enne che lotta ancora tra la vita e la morte.

Per loro è scattato lo stato di fermo in carcere con l'accusa di tentato omicidio. I due - di cui uno con precedenti penali - avrebbero avuto un diverbio con la vittima ed alcuni suoi amici in un locale di Mercogliano, in provincia di Avellino, dove stavano festeggiando il capodanno. L'agguato con l'accoltellamento poi, in una stazione di servizio poco distante in località Torrette, sempre a Mercogliano. Tre i fendenti di cui uno alla carotide e uno all'addome di Bembo che è rimasto a terra agonizzante. Soccorso e trasportato all'Ospedale Moscati dai suoi amici il ragazzo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per suturare un'arteria all'altezza del collo. Le sue condizioni restano gravissime. Le indagini della Polizia si erano subito indirizzate verso i due presunti autori dell'accoltellamento grazie alle testimonianze dei compagni della vittima. In una perquisizione a casa di Daniele Sciarrillo, 30anni, fratello di uno dei due uomini che si sono costituiti, gli agenti hanno trovato della sostanza stupefacente. Il magistrato ha disposto per lui gli arresti

domiciliari sempre per tentato omicidio.