Afragola, agguato di San Silvestro. Ucciso un 38enne

Ultimo omicidio del 2022, ieri alle 18.40 circa, in Via Mocerino ad Afragola nel Napoletano.

La vittima è un 38enne nato ad Acerra e residente ad Afragola. Luigi Mocerino, questo il suo nome, aveva precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti. Dalle prime indagini dei Carabinieri della Compagnia di Casoria, sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi d’arma da fuoco alla schiena e al braccio mentre stava per entrare in una salumeria. Sul luogo dell’agguato - a quell’ora ancora piuttosto affollato per gli ultimi acquisti - prima del cenone- ritrovati i bossoli espulsi dall’arma. Secondo indiscrezioni, da confermare, Mocerino, avrebbe tentato la fuga prima di essere colpito mortalmente dai killer. E’ deceduto all’istante. I Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno ora acquisendo le immagini delle videocamere installate all’esterno degli esercizi commerciali della zona.