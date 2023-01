Dema, tensione continua

Hanno bloccato nuovamente le strade della provincia mentre davanti ai cancelli dello stabilimento di Somma Vesuviana prosegue il presidio permanente. I lavoratori della DEMA, società del settore aeronautico, sono in stato d’agitazione da quando l’azienda, al Tavolo riunito tre giorni fa al Ministero delle Industrie e del Made in Italy, ha comunicato l’intenzione di chiudere gli stabilimenti pugliesi del gruppo e ridimensionare quelli campani.

Per i 384 dipendenti impegnati nel sito produttivo napoletano e in quello di Paolisi, nel beneventano, l’azienda ha ipotizzato ancora due anni di cassa integrazione per almeno il 30 percento della forza lavoro. Per i sindacati “è solo l’anticamera dei licenziamenti per oltre 100 lavoratori”.

Il prossimo 8 febbraio l’azienda dovrà presentare il piano industriale, a grandi linee illustrato durante la riunione al Ministero, al Tribunale di Napoli, dove il Gruppo ha presentato una domanda di concordato preventivo.

Nel servizio gli interventi di:

Salvatore Cesarano - RSU Dema - FIM Cisl / Andrea Morisco - RSU Dema - FIOM Cgil / Luigi D’Avino - RSU Dema - Uilm