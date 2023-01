Napoli e Salernitana, derby di ripartenza

Non solo derby all’Arechi, ma anche test di ripartenza dopo i brutti scherzi lombardi che sono costati alla Salernitana la sconfitta più pesante e al Napoli la delusione più cocente dall’inizio della stagione. Scontato e anche ovvio che tutti i numeri siano dalla parte della capolista: l'incognita della sfida è nella risposta che sapranno dare i granata dopo gli 8 gol incassati a Bergamo e il gioco dell’oca in panchina e gli azzurri dopo la doccia scozzese di Juventus e Cremonese con la Vecchia Signora strapazzata, prima di essere ieri penalizzata di 15 punti dalla giustizia sportiva, e la cenerentola della serie A sorprendentemente promossa in coppa estromettendo i partenopei.

La coincidenza: 9 punti sulla seconda ha il Napoli, 9 lunghezze in più della zona salvezza ha la Salernitana, ma in via d'eccezione la matematica può cedere il passo all'opinione ovvero alla logica per dedurre che la società del presidente Iervolino è ancora più vicina all'obiettivo di stagione, la salvezza rispetto a quella di De Laurentiis, il primo posto definitivo. Questo perché la capacità di far punti di chi insegue la capolista è molto maggiore di quella delle ultime tre della graduatoria.

Anche un sano ragionamento su questo potrebbe aver ispirato il dietrofront a Salerno, unitamente alla considerazione di assenze che hanno penalizzato la squadra alla ripesa del campionato. Davide Nicola “rifiduciato”, una sorta di neologismo di fronte a una situazione inedita in serie A, cercherà un nuovo assetto difensivo, mentre Luciano Spalletti tornerà alla formazione che ha travolto la Juventus sfruttando per sostituire l'influenzato Kavartskhelia lo stato di grazia del momento di Elmas. Non esclusa magari in corso d'opera una coesistenza fra Osimhen e Simeone.

Divieto di trasferta per i tifosi azzurri, ma ce ne sono tanti che risiedono nel Salernitano e allora allerta delle forze dell'ordine e nel contempo fiducia in una prova di maturità.