Flai-Cgil, Igor Prata è il nuovo segretario regionale

E’ uno dei fiori all’occhiello dell’export regionale, ma la raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, in Campania, sconta la piaga del caporalato. A Salerno la Federazione Lavoratori Agro Industria facente capo alla Cgil ha eletto Igor Prata come segretario regionale per i prossimi quattro anni. Succede a Giovanna Basile, e fissa le priorità.

Nel servizio le interviste a:

Giovanni Mininni - Segretario generale Flai-Cgil

Igor Prata - Segretario regionale Flai-Cgil

Nicola Ricci - Segretario generale Cgil Napoli e Campania