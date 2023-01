Follia ultrà a Pagani

Tre feriti, un pullman dato alle fiamme, auto danneggiate. Tifosi, o presunti tali, armati di mazze e coltelli. E' iniziato così il derby di serie D Paganese -Casertana. I tifosi della squadra ospite, un centinaio, viaggiano scortati dai carabinieri verso lo stadio in due pullman. Sono quasi arrivati, mancano poco più di 200 metri quando le tifoserie entrano in contatto. Iniziano i tafferugli. Un autobus viene dato alle fiamme a ridosso di alcune abitazioni. I balconi prendono fuoco. Sono attimi di terrore. Paura tra la gente. Sul posto arrivano i vigili del fuoco che spengono l'incendio. Le forze dell'ordine cercano di far scendere i supporter della Casertana dal pullman che brucia ma, secondo alcuni testimoni, gli ultrà della Paganese ostacolano le operazioni. Un carabiniere viene ferito, per fortuna in modo lieve, un taglio alla gamba, 5 punti di sutura. Due tifosi della Casertana trasportati in ospedale. Uno ferito ad un occhio. L'altro intossicato.

Violenza cieca. Odio irrazionale tra gruppi ultrà. Non si ferma la follia neanche dopo quello che e' accaduto sull'A1 domenica 8 gennaio quando i feroci scontri tra tifosi di Napoli e Roma, in un area di servizio affollata di famiglie che rientravano a casa dopo le vacanze natalizie, hanno rischiato di provocare incidenti stradali.