Anziano colpito al volto da un pugno, è grave

Un pugno al volto, un anziano che cade a terra e ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale “Cardarelli” di Napoli.

Un atto di violenza senza spiegazioni per il momento, quello avvenuto stamattina in un bar di via Comunale Napoli, nel quartiere di Pianura.

Aggressore e vittima erano in fila per entrare e ordinare al bancone quando - secondo una prima ricostruzione - il 75enne è stato colpito da un pugno. Cadendo a terra, ha battuto violentemente la testa. Immediata la chiamata dell'ambulanza, l'anziano è in prognosi riservata a causa delle gravi lesioni cerebrali riportate, mentre l'aggressore si è dileguato.

Ma i carabinieri sono già sulle sue tracce, si tratta di un giovane uomo. Il bar si trova a pochi metri dalla stazione dei militari dell'Arma a Pianura, ed è di fronte a una scuola. Nella strada ci sono diverse attività commerciali, il racconto dei testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza possono aver facilitato il lavoro investigativo.