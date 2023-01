Salernitana, a Bergamo senza paura

“Non dobbiamo avere paura di sbagliare ma l'ambizione di recuperare. Ecco cosa fa la differenza”

Di fronte all'aggressività dell'Atalanta, Davide Nicola esige dai suoi calciatori altrettanta sfacciataggine. Accettare il duello, avere il gusto di andare a recuperare palla, giocare con personalità. Queste le richieste dell'allenatore della Salernitana per l'impegno in trasferta contro l'Atalanta. Senza trascurare però l'equilibrio difensivo: "Siamo la quindicesima difesa del campionato, non mi fa impazzire come risultato, vorrei essere tra le prime dieci".

E proprio la difesa rappresenta un problema nell'immaginare l'11 da mandare in campo al Gewiss Stadium (fischio d'inizio domenica 15 gennaio alle ore 18.00). Daniliuc è squalificato, Bronn out per problemi muscolari. Gyomber non ha una condizione fisica accettabile per essere rischiato dal primo minuto. Spazio quindi a Fazio, Lovato e Pirola, mentre a centrocampo rientrerà Coulibaly. In attacco Vilhena favorito su Dia per affiancare Bonazzoli e Piatek.

Aperta la prevendita per il derby del 21 gennaio contro il Napoli. Fino a lunedì mattina, il diritto d'acquisto è riservato ai soli possessori delle tessere fedeltà della società granata. Intanto, Luca Fusco ha compiuto una visita speciale alla scuola calcio solidale della “Longobarda for Smile”, in collaborazione con la cooperativa sociale Prometeo 82 e "A casa di Andrea". L'ex capitano granata e oggi allenatore della Primavera ha donato materiale tecnico e si è trattenuto sul campo d'allenamento insieme ai baby calciatori della zona di Matierno.

Nel servizio le dichiarazioni in conferenza stampa di Davide Nicola, che ha parlato anche delle caratteristiche che dovrebbero avere i nuovi acquisti in arrivo col mercato di riparazione.