I monumenti che trainano il turismo

Oltre a Napoli, con il suo centro antico preso d’assalto ormai quasi senza distinzione tra le feste comandate e gli altri periodi dell’anno, sono i grandi monumenti a trainare i flussi turistici e a movimentare migliaia di persone da una parte all’altra della regione.

Partendo dal capoluogo, con la Reggia e il parco di Capodimonte – dove si è soffermato anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per affrontare con il direttore uscente Bellenger questioni riguardanti il futuro del sito – le maggiori presenze si registrano ancora una volta negli Scavi di Pompei e nella Reggia di Caserta. Qui, tuttavia, sono poche le persone che poi si trattengono in città per mangiare e pernottare.

Discorso diverso per Salerno, attrattore turistico di per sé e da qualche tempo meta prediletta, con alberghi e bed&breakfast pieni, per quanti vogliano visitare la Penisola e la Costiera senza spendere cifre da capogiro.