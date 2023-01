Slc Cgil, "La Campania punti sulle industrie culturali"

La Campania terra di eccellenza per le imprese culturali: è l'auspicio del sindacato dei lavoratori della comunicazione della Cgil, a congresso in questi giorni all'ippodromo di Agnano.

Dalle poste alle aziende delle tlc, dai grafici ai dipendenti delle società sportive, i rappresentanti sindacali si stanno incontrando per discutere delle sfide future di un settore funestato negli ultimi anni dalla precarietà ma non per questo meno innovativo. Riconfermata da Slc Cgil Napoli l'attuale dirigenza.



Nel servizio interviste a Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli, e a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.