Quando la Lollo incantò Bogart a Ravello

A Ravello con Humphrey Bogart il suo primo film in lingua inglese. Era il 1953 ed è proprio con «Il tesoro dell'Africa», girato in parte tra piazza Vescovado, l'antico palazzo Confalone, villa Cimbrone che la leggenda del grande schermo Gina Lollobrigida - morta oggi all'eta di 95 anni - consolida il legame con gli angoli più suggestivi della nostra costiera e poi successivamente con Capri.



La Lollo, cosi come tutti chiamavano la diva, fu tra le prime attrici italiane assieme ad Alida Valli ad essere amata dai registi americani. Nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, lo scorso settembre era stata dimessa dalla clinica, dopo una caduta in casa che le aveva causato una frattura del femore per cui era stata operata.

Schietta, carattere battagliero, eclettica, l'attrice colleziona tanti successi nella sua lunga carriera sette David di Donatello, due Nastri di Argento, i titoli di Grande Ufficiale della Repubblica italiana e Cavaliere della Legion d'onore francese.

Lavora con Carlo Lizzani, Pietro Germi, Comencini. E' al fianco di Burt Lancaster, Frank Sinatra, Anthony Quinn, Errol Flynn, Yul Brynner. Ambasciatrice Fao, riscuote successi anche come fotografa, famosi i suoi scatti a Fidel Castro, e farà il giro del mondo come scultrice.