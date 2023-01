Salernitana-Napoli, azzurri senza Kvaratskhelia e Juan Jesus

Napoli all'Arechi senza Kvaratskhelia. Il georgiano è ancora alle prese con i postumi della sindrome influenzale che lo ha colpito in questi giorni. Lo ha annunciato Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia del match con la Salernitana. Dovrebbe toccare a Elmas il compito di sostituirlo

Il macedone sarà sicuramente della partita, ha detto a chiare lettere il tecnico toscano

Non prenderà parte alla trasferta di Salerno nemmeno Juan Jesus, che ha subito un trauma contusivo durante l'allenamento di rifinitura. Gara da non sottovalutare quella contro i granata, Spalletti non nasconde le insidie. “Giocheremo in uno stadio caldo”.

Sul fronte Salernitana tante le assenze. Fermi ai box Sepe, Maggiore, Mazzocchi Fazio, Bronn e Radovanovic. Invoca il riscatto la tifoseria dopo gli otto gol subiti a Bergamo. Partita speciale per Davide Nicola, prima esonerato e poi richiamato dal presidente Iervolino. Il tecnico ha rilasciato le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club: "E'arrivato il momento di ripartire e rialzare la testa, dando il massimo e lottando su ogni pallone fino all'ultima goccia di sudore".