Guerriglia ultras, domenica di follia in autostrada

Le immagini degli scontri hanno fatto subito il giro del web. Una domenica di follia quella che si è vissuta sul tratto aretino dell'autostrada A1. E' qui si sono incrociati sostenitori del Napoli diretti a Genova per il match con la Sampdoria e romanisti in viaggio verso Milano per il posticipo con il Milan. Ferito un tifoso giallorosso, ricoverato in codice giallo all'ospedale di Arezzo. Non è chiaro se la ferita da taglio sia stata provocata da un coltello o da una bottiglia rotta.

I tafferugli sono scoppiati all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino, la stessa in cui nel 2007 fu ferito a morte il tifoso della Lazio Gabriele Sandri. I teppisti indossano felpe e giubbotti neri con cappuccio. Sono circa trecento. Una guerriglia consumatasi a colpi di sassi e bottiglie. Si vivono momenti di tensione, sull'autostrada si formano 15 chilometri di coda.

Al vaglio della Digos le immagini delle telecamere di videosorveglianza per arrivare all'identificazione dei responsabili. Gli scontri hanno scatenato reazioni di indignazione dovunque. Napoli e Roma sono città amiche che dicono no ad una violenza senza senso". È il

messaggio apparso sui profili Twitter dei sindaci delle due città, Gaetano Manfredi e Roberto Gualtieri.