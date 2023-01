Lavoro e vertenze, ore decisive

Mercoledì mattina incontro in Regione Campania tra i rappresentanti dei lavoratori dell'Ipercoop di Afragola e l'assessore al lavoro Marchiello. Sul tavolo la richiesta di prorogare gli ammortizzatori sociali appena scaduti ai 150 dipendenti. Ore calde anche per i lavoratori delle altre aziende campane coinvolte in vertenze infinite