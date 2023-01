De Laurentiis e la telefonata col tifoso, l'audio virale sul web

Scudetto non è più una parola tabù, nemmeno per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ironizzando con un tifoso al telefono (audio già virale sul web) ha detto di aver fissato un premio per non vincere il tricolore, salvo poi precisare su Twitter che si trattava di uno scherzo e rilanciando anzi le ambizioni azzurre anche in Champions League. Intanto si chiude la finestra invernale di calciomercato