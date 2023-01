Salernitana, strada in salita per Nicola

Dieci punti in più rispetto a un anno fa e zona retrocessione distante nove lunghezze, eppure sembra in discussione la panchina di Davide Nicola dopo cinque giornate di fila senza vittorie. Il girone di andata si chiuderà con la trasferta a Bergamo di domenica prossima e con il derby contro il Napoli capolista del sabato successivo. Non proprio due partite in cui i granata partiranno favoriti…