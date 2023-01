IL VIDEO - La protesta Softlab

Due lavoratori della Softlab sono rimasti feriti a Maddaloni (Caserta), sulla provinciale 335, dopo essere stati investiti da un automobilista che ha forzato il blocco realizzato dagli stessi addetti all'esterno dell'azienda per protestare contro i ritardi nel ricevimento di due salari e della tredicesima. L'arteria è molto trafficata, essendo una strada di collegamento tra le città di Caserta e Maddaloni e il casello autostradale dell'A1 di Caserta Sud e le aree industriali; sui due lati della strada sorgono anche importanti aziende. L'automobilista che ha forzato il blocco si è giustificato dicendo che doveva andare a lavorare, ma dopo aver investito una lavoratrice e un lavoratore - la prima ha riportato delle contusioni più rilevanti - è stato fermato dagli altri dipendenti Softalb che protestavano. Sul posto sono giunte le ambulanze che hanno portato i lavoratori in ospedale, e la Polizia per identificare il conducente del furgone che ha forzato il blocco; i lavoratori sono poi rientrati in sede e il traffico è tornato regolare.

La protesta dei dipendenti Softlab era praticamente annunciata visto che da tempo gli addetti dell'azienda di informatica, circa 250 tra le due sedi di Caserta e Maddaloni, lamentano ritardi nella liquidazione mensile degli stipendi. Una vicenda, quella della Softlab, strettamente correlata alla vertenza Jabil, dove i lavoratori dello stabilimento di Marcianise -pochi chilometri da quello di Softlab - protestano da mesi perché l'azienda Usa vuole licenziarne 190. I circa 250 addetti di Softlab sono infatti tutti ex dipendenti della Jabil, fuoriusciti dall'organico di quest'ultima in questi anni a causa della crisi di commesse che Jabil, multinazionale dell'elettronica con 250mila dipendenti nel mondo, lamenta per il sito di Marcianise. Per alleggerire l'organico, Jabil ha proceduto dal 2018 a esodi incentivati dei propri lavoratori e a pagare altre aziende, tra cui Softlab, per assumerli. L'impegno di Softlab era di attivare progetti di reindustrializzazione per impegnare concretamente gli ex Jabil assunti; è stata aperta una sede a Maddaloni - quella dove oggi i dipendenti hanno protestato - ma la maggior parte degli addetti Softlab, così come ai tempi di Jabil, ha continuato a fare la cassa integrazione e solo una parte è concretamente impegnata in servizi di lavoro.