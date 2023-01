Al via l'ecobonus

Anno nuovo, vecchi problemi. Il 2023 inizia nel segno dell'inquinamento. I primi dati dell'Arpac rivelano frequenti superamenti dei livelli minimi di polveri sottili in diverse stazioni installate in Campania. Tra le contromisure messe in atto, gli incentivi per la mobilità sostenibile. Via all'ecobonus: 630 milioni di euro per le persone fisiche e giuridiche, destinati all'acquisto di veicoli non inquinanti. Un primo cambiamento nelle abitudini dei guidatori c'è stato. Già da qualche anno. Dalle auto alle bici: dopo la pandemia sono sempre di più i cicli a pedalata assistita che girano per le nostre città.

In attesa che le strade diventino a misura di bicicletta: a Napoli la giunta ha approvato una delibera per una pista ciclabile fino a Scampia. Intanto, fino al 28 febbraio sarà sospeso - a causa di lavori - il tratto di via Caracciolo.

Nel servizio le interviste a Marco Toro, amministratore delegato Nissan Italia; Salvatore Barbato, presidente Nissan Center; Maurizio Papa, general manager Bad Bike