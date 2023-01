Il barista influencer nel paese che muore

Da tutta Italia, chi è in transito per l'Irpinia, anche se diretto altrove, compie una deviazione e si ferma nel bar a pochi passi dal municipio di Cairano. In questo paese della provincia di Avellino, che sorge su una rupe al confine tra Campania, Puglia e Basilicata, bastano due mani per contare le attività commerciali presenti. Angelino Arace gestisce questo bar e alimentari da più di cinquant'anni, a lungo è stato l'unico punto di aggregazione di una popolazione che, al contrario, è andata sempre più parcellizzandosi. Dagli oltre mille residenti stabili, a partire dal post-terremoto è iniziato un inarrestabile processo di spopolamento, che ha portato la popolazione del paese ai circa trecento abitanti odierni. “Il rapporto è di un nato e otto-nove morti all'anno - spiega il sindaco Luigi D'Angelis - con queste statistiche, Cairano è destinata a diventare un borgo-fantasma nei prossimi cinquant'anni”.

Ma perché la sosta per una birra da ‘Ngiulino è diventata così popolare, tanto da rendere un passaggio doveroso la richiesta al settantenne barista di scattare una foto con gli avventori, da pubblicare poi sui social network? Merito di una pagina satirica nata nel 2011, “Irpinia Paranoica”, che richiama un celebre brano dei CCCP dedicato alla noia e all’angoscia della vita nella profonda provincia emiliana. Luigi Capone, fondatore e amministratore della pagina che fa satira su stereotipi e questioni irrisolte dell'Irpinia e delle aree interne in generale, ricorda come gli venne l'idea: “Navigando online mi imbattevo continuamente in questa parola, 'valorizzazione', con riferimento alla necessità di rilanciare i paesi in via di spopolamento. E allora creai ‘Irpinia paranoica’, aggiungendo come sottotitolo ‘pagina contro la valorizzazione del territorio’".

‘Borghi’, ‘valorizzazione’, ‘resilienza’, ‘restanza’. Decenni di politiche pubbliche - soprattutto incentrate sul turismo e sul marketing, con la speranza che attrarre visitatori nei paesi dell'Appennino bastasse da solo a salvare i piccoli centri dall'abbandono - hanno prodotto invece un vocabolario denso di retorica e fallimenti. Un atto d'accusa che di recente è arrivato anche da diversi accademici e ricercatori universitari, come l'antropologa Anna Rizzo, autrice de “I paesi invisibili – Manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d’Italia” e il docente di sociologia economia, Filippo Barbera, uno dei curatori di "Contro i borghi - Il Belpaese che dimentica i paesi" (nel servizio, le loro riflessioni anche sui fondi che affluiranno nelle aree interne tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

“Occorre mettere in condizione i paesi di offrire lo stesso livello di servizi di base delle città”, dice il sindaco di Cairano, dove ad esempio c'è la rete 5g ma non quella del gas metano. “Dal mio paese (Nusco, ndr) non esiste una corsa d'autobus che possa portarmi nel capoluogo di provincia”, rimarca Capone.

La penuria di opportunità, sotto molteplici punti di vista, è uno degli aspetti più frequentemente oggetto di satira su “Irpinia Paranoica”: “Sì forse la pagina è servita anche a far conoscere un territorio poco noto - racconta il fondatore, che per lavorare come insegnante si è trasferito a Bologna - ma il nostro pubblico è formato soprattutto da chi ha lasciato la propria terra d'origine, per emigrare nel nord Italia oppure all'estero, specialmente in Svizzera, Belgio e Stati Uniti. I nostri post da un lato riconnettono questa comunità con la propria terra d'origine, ma dall'altro ricorda loro i motivi della loro fuga e conferma in molti casi, purtroppo, la bontà di quella decisione”.

Al di là della satira pungente, spesso oggetto online di attacchi e commenti intrisi d'odio, Capone riconosce che a Cairano, qualcosa negli anni comunque è cambiata, ed in meglio. Nel paese di recente hanno aperto un'osteria e un birrificio artigianale, grazie agli incentivi per chi trasferisce qui la residenza oppure inaugura un'attività commerciale. Ci sono cinque bed&breakfast e grazie ad eventi come lo "Sponz Fest", Cairano ha acquisito ulteriore notorietà (peraltro l'ideatore del festival, Vinicio Capossela, ha ambientato qui in Alta Irpinia, anche il suo romano “Il paese dei coppoloni”).

Intanto, Ngiulino, detto anche “Il Presidente” è ben lieto di essere diventato grazie ai social network, una specie di influencer e ambasciatore dell'Irpinia. “Siamo arrivati a 36mila follower! - dice orgoglioso - se potessi continuerei a fare pubblicità all'Irpinia anche da morto. Non nego mai una foto e una birra a chi dice di essere venuto fin qua solo per conoscermi”. E sprona tutti ad impegnarsi per la promozione del territorio.