Fiorella Mannoia incanta Ravello

"Questo è un omaggio al Brasile, a Niemeyer che ha disegnato questo auditorium e a Pelè che ci ha lasciati". Sono state queste le parole di Fiorella Mannoia salendo sul palco per il concerto organizzato dalla Fondazione Ravello in occasione delle festività natalizie. Dopo un applauditissimo assolo al piano di Danilo Rea, un lungo viaggio emozionale nella musica del grande cantautorato italiano e non solo. Spazio alle sonorità latinoamericane, alle interpretazioni delle canzoni di Ivano Fossati, Battiato, Paolo Conte, Battisti, Vasco, Pino Daniele e De Gregori. Senza dimenticare alcuni dei brani più iconici di Mannoia, come Che sia benedetta, Quelle che le donne non dicono e i Dubbi dell'Amore. Un concerto fatto di intimità, di sentimento, di condivisione.