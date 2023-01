Furti nelle case dei Camaldoli, i residenti scendono in piazza

Un lungo corteo che da via Camaldolilli ha attraversato le strade del Vomero e dell'Arenella e si concluso in Piazza degli Artisti. Sono esasperati i residenti dei Camaldoli. Preoccupante la sequenza di furti commessi nelle abitazioni della zona collinare di Napoli. I cittadini espongono striscioni e cartelli. “La paura", dicono, "ci rende prigionieri in casa, il nostro un tempo era un quartiere in cui si viveva tranquilli”.