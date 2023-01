VIDEO - Furto in diretta su TikTok

Un furto in diretta social, su Tik Tok , diventato virale con oltre 2 milioni di visualizzazioni. Protagonista della brutta vicenda una giovane cake designer, Valentina Colnago, che ha un laboratorio di dolci in piazza Guerrazzi, nel centro storico di Benevento. La ragazza, seguitissima sui social con quasi 176mila followers, stava realizzando in diretta una creazione, quando ha iniziato a sentire alcuni rumori provenire dall’ingresso del suo ufficio-negozio. Spaventata dalla presenza di un uomo con un ombrello, che continuava a fare rumore davanti alla porta, la ragazza ha provato a chiudersi a chiave nel laboratorio.

Il malvivente è però riuscito a forzare l’accesso al locale. Si e' intrufolato nel negozio e ha aperto il registratore di cassa, prima di scappare via. Quando la donna ha sentito il rumore della cassa che si apriva, ha urlato ed è uscita, ma del ladro nessuna traccia. Un forte spavento per la ragazza, oltre al danno economico.