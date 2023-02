A 14 anni a scuola con la pistola

A scuola con una pistola: l'arma gli cade dalla tasca, gli occhi della professoressa terrorizzati, puntati sul 14enne all'ultimo banco.

Il rumore metallico che attira sguardi, paure, commenti e sorrisi dei compagni di una prima classe dell'Istituto alberghiero "Esposito Ferraioli" di Napoli, quartiere di Poggioreale.

Arrivano la preside e i carabinieri: il ragazzo si difende, dicendo di aver trovato la pistola in strada e viene denunciato e affidato al papà in lacrime.

Una famiglia modesta, senza particolari patemi finora per la condotta dei figli. Ma quella del 14enne ripercorre modelli criminali che già hanno attraversato le aule scolastiche a Napoli e in provincia.

La pistola si rivela un'arma a salve di metallo, una perfetta replica calibro 8 della Walther PPK, fabbricazione tedesca, utilizzata dall'agente 007 nelle sue avventure cinematografiche.

Al momento prevale la testi della bravata. In un comunicato la preside riassume solo gli eventi. Eppure la scuola è intitolata ad un cuoco vittima innocente della camorra, ucciso a Pagani nel 1978 perché si opponeva alle forniture di carne avariata da parte di un clan nella mensa aziendale dove lavorava.