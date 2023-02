A Benevento si volta pagina, arriva Roberto Stellone

Sarà Roberto Stellone il terzo allenatore del Benevento in questa stagione, dopo Caserta e Cannavaro. Il presidente Oreste Vigorito ha deciso di affidare all'ex attaccante di Napoli e Torino la missione di salvare i sanniti, partiti per provare a risalire in A e finiti nel pantano della zona retrocessione. Invischiati ancora di più dopo la sconfitta interna contro il Venezia, rivale diretta, sabato scorso.

Una partita che è costata l'esonero a Fabio Cannavaro, al suo vice, il fratello Paolo e al direttore sportivo Pasquale Foggia.

L'ufficialità dell'incarico a Stellone arriverà nelle prossime ore: per lui è pronto un contratto fino a giugno con opzione per un altri uno o due anni in caso di salvezza. Per Stellone, che l'anno scorso è riuscito a salvare la Reggina e ha già allenato in piazze importanti come Bari, Palermo, Frosinone, Ascoli l'esordio non sarà morbido, sabato in casa del Cagliari. Intanto la squadra si allena con Gennaro Scarlato, tecnico della primavera.