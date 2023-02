Addio a don Salvatore, storico custode della Dragonara

Aveva un grande dono Salvatore Greco, quello dell'eloquio. Non forbito ma appassionato e ricco di aneddoti e leggende.

Con il suo linguaggio semplice e pieno di umanità don Salvatore - a Bacoli tutti lo chiamavano così - era in grado di ipnotizzare turisti che provenivano da ogni parte del mondo per visitare la Dragonara, la cisterna romana di Miseno di cui era assuntore di custodia, ovvero una guida volontaria del sito.

Don Salvatore se n'è andato dopo una vita spesa a raccontare al mondo la storia di quella cisterna che lui apriva a chi lo chiamava, ovviamente a casa.

Dopo Carlo Santillo, detto "Caronte", per tantissimi anni "guardiano" della cosiddetta grotta della Sibilla sul lago d'Averno, e dopo la signora Filomena, per decenni custode della Piscina Mirabilis, se ne va uno degli ultimi assuntori di custodia, uno dei più amati, che raccontava leggende su una presunta anguilla che nessuno ha mai visto ma che lui giurava che si aggirasse nelle acque, o del periodo in cui i bacolesi usavano la cisterna per sfuggire ai rastrellamenti nazisti durante la guerra.