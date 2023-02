Porte aperte all'Arechi, mille tifosi caricano i granata in vista di Verona-Salernitana

Entusiasmo e consapevolezza sono le parole usate da Davide Nicola per caricare il gruppo granata alla vigilia di Verona-Salernitana. In terra scaligera scenderà in campo la squadra base e già rodata, ma in settimana Nicola ha lavorato su diverse soluzioni, pronte all'uso a seconda dell'atteggiamento degli avversari.

Buone nuove dall'infermeria: Gyomber si è allenato e dovrebbe esserci. Mazzocchi si avvicina al rientro in gruppo. Fazio e Maggiore accelerano il recupero ma sono ancora out. Nicola ammette che bisogna migliorare nella conquista degli spazi per raggiungere la porta avversaria nel più breve tempo possibile. E al termine della seduta a porte aperte allo stadio Arechi, davanti ad un migliaio di tifosi, dice: "Abbiamo deciso di fare la rifinitura davanti al nostro pubblico per iniziare a vivere già da oggi il clima partita".