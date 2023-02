Frana Casamicciola: il governo stanzia altri 54 milioni

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato "l'ulteriore stanziamento di 54.200.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022".

Il primo degli stanziamenti governativi, di 2 milioni, arrivò il giorno successivo a quello della tragica alluvione di Casamicciola, insieme alla determinazione dello stato di emergenza. Il 2 dicembre il Consiglio dei Ministri varò un secondo decreto che prevedeva ulteriori risorse per 10 milioni. Nel frattempo in Parlamento si lavorava al decreto aiuti, licenziato il 18 gennaio dalla Camera con 85 milioni di euro destinati ai lavori per le azioni di sostegno alle opere di ricostruzione e un ordine del giorno che impegnava il governo a reperire ulteriori 25 milioni. Con l'ultimo dispositivo il totale di fondi governativi destinati agli interventi da svolgersi sull'isola sale a circa a quota 150 milioni.