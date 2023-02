Altre indagini sulla morte di Tiziana Cantone

Ulteriori indagini per un caso, quello della morte di Tiziana Cantone, che non sarà archiviato, almeno per il momento. È la decisione del giudice per le indagini preliminari di Napoli nord Raffaele Coppola che ha accolto l'opposizione alla richiesta di archiviazione degli avvocati della madre della 31enne trovata cadavere nel settembre del 2016 a Mugnano di Napoli. L'ipotesi del suicidio collegato alla diffusione in rete di video intimi della donna non ha mai convinto Teresa Giglio che della figlia aveva seguito il calvario per cancellare le tracce digitali di quei filmati, fino alla tragica fine. Un primo fascicolo giudiziario con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio era già stato archiviato. Questo secondo per omicidio volontario aveva portato alla riesumazione della salma sulla quale è stata effettuata l'autopsia. Il supplemento di indagine si concentrerà ora sul foulard che fu trovato al collo della donna e sull'attrezzo ginnico al quale era legato, oltre che sulla posizione del cadavere, incompatibile per la parte offesa con un gesto volontario da parte della 31enne. Gli accertamenti del perito serviranno a chiarire come e perché è davvero morta Tiziana Cantone.