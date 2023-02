Altri 300 posti letto per i senza fissa dimora di Napoli

Il Comune di Napoli ha messo a bando ulteriori 300 posti letto per i senzatetto partenopei. Salirà così a 500 l'offerta di giacigli nei dormitori notturni. Per l'emergenza freddo sono stati attivati 90 posti. L'impegno degli operatori dei centri di accoglienza e assistenza per il sostegno dei senza fissa dimora.

Nel servizio le voci di Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, Enrico Sparavigna del “Binario della solidarietà”, Alessandro Guariniello, della “Casa delle genti”, Rosario Di Lorenzo della Fondazione Massimo Leone e Francesca Sepe della Comunità di Sant'Egidio