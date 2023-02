La Napoli che cura

Nella palazzina alle spalle della chiesa votata al culto delle Anime del purgatorio, le "anime pezzentelle”, un secolo fa anche san Giuseppe Moscati visitava i poveri. Dopo anni in disuso, quegli ambienti sono tornati a garantire assistenza agli invisibili della sanità italiana. Persone che non hanno un indirizzo di residenza né un medico di base. Oculistica, ginecologia, odontoiatria, cardiologia e uno sportello psicologico che prende in carico i pazienti per mapparne ad ampio raggio i bisogni. L'ambulatorio rientra nel progetto Opera 5 finanziato da Fondazione con il Sud. Uno dei partner della rete è il Pio Monte della Misericordia che ospiterà anche un centro per le famiglie.

Nel servizio, le voci di:

Clara Fargnoli - Referente ambulatori Fondazione Massimo Leone - Opera 5

Fabrizia Paternò - Soprintendente del Pio Monte della Misericordia

Lucia Fortunato - Coordinatrice centro per le famiglie Opera 5