Appalti pilotati per finanziare la campagna elettorale, arrestato Passariello

C'è anche l'ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia Luciano Passariello tra le cinque persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti pilotati alla Sma, la società in house della Regione Campania che si occupa di risanamento ambientale, e al Comune di Napoli.

Coordinata dalla procura partenopea, condotta dalla Guardia di finanza, l'indagine ha portato a un sequestro preventivo di 700mila euro e all'esecuzione di nove misure cautelari disposte dal gip di Napoli: tre in carcere, oltre a Passariello ci sono due responsabili della società Alessandro Soria e Cosimo Silvestro, due ai domiciliari, un obbligo di dimora, uno di presentazione alla polizia giudiziaria e due divieti temporanei di esercitare attività imprenditoriale.

I reati contestati agli indagati sono, a vario titolo: corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti, finanziamento illecito dei partiti.

In particolare è emersa l'ipotesi di un finanziamento illecito per la campagna elettorale di Passariello, candidato nel 2018 alla Camera e non eletto. Per la procura avrebbe ottenuto denaro in contanti e in nero da una quindicina di aziende.

Entrato in Consiglio regionale nel 2015 e presidente proprio della Commissione d'inchiesta sulle società partecipate, era stato poi espulso da Fratelli d'Italia tre anni dopo come ricorda Antonio Iannone, commissario regionale del partito.

L’attuale consiglio d'amministrazione della Sma, nominato 10 mesi fa, ricorda in una nota come i fatti oggetto dell'indagine siano antecedenti all'insediamento dei nuovi vertici della società e come uno dei mandati del nuovo cda sia proprio quello di avviare una forte azione di discontinuità rispetto alle precedenti gestioni. Nei confronti di alcuni dei dipendenti colpiti da misura cautelare la Sma ha già avviato procedure finalizzate al licenziamento.