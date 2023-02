Insulti al presidente dell'Arcigay Napoli: "Era tutto premeditato"

Una frase offensiva subito cancellata, ma i segni restano tutti. Nella mente di Antonello Sannino, Presidente dell'Arcigay Napoli, e di tutte le persone che gli stanno accanto da quando quattro giorni fa è spuntato quell'insulto sui muri dell'associazione a Torre Annunziata



Non è chiara ancora la matrice di quel gesto. Le telecamere di sorveglianza, al vaglio degli inquirenti, raccontano di un atto studiato nei minimi particolari. Un uomo vestito di nero, il volto coperto da passamontagna, che agisce di notte in pieno centro a Torre Annunziata. Si muove con destrezza e poi va via. Sembra quasi un'esecuzione.



Nessuna pista è esclusa, da quella politica fino alla criminalità organizzata in un comune sciolto per mafia, dove lo scorso 4 giugno si era celebrato il Pride Vesuvio Rainbow che aveva fatto sosta davanti a Palazzo Fienga, storico simbolo della camorra locale.

Nel servizio l'intervista ad Antonello Sannino, presidente dell'Arcigay Napoli