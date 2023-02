Autonomia differenziata, Uil: "A rischio l'unità del Paese"

Il disegno di legge sull'autonomia differenziata, così com'è, rischia di dividere il Paese. Parte da Napoli, dove alla stazione marittima la Uil discute di sanità e scuola in un dibattito a più voci, l'appello al Governo perché riveda uno strumento che rischia di creare disparità fra i territori. Per il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con l'autonomia differenziata si rischiano la rottura dell'unità nazionale e l'emarginazione del Sud su scuola e sanità pubblica

Non solo autonomia differenziata: per la Uil sul tavolo di confronto con l'Esecutivo ci sono pure le politiche di sviluppo e per il lavoro, con alcune proposte concrete. Nel servizio, le interviste a Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania, Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania e Pierpaolo Bombardieri, segretario nazionale Uil