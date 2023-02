Bacoli ricorda il poliziotto che salvava gli ebrei

Accarezzato dal sole di Bacoli quell'ulivo cresce forte. Forte come la memoria. La memoria di un gesto nobile e senza appello. Il gesto di un poliziotto Giovanni Palatucci, l'ultimo questore di Fiume, che sacrificò la propria vita per salvarla a oltre 5.000 ebrei. Bacoli celebra nel parco vanvitelliano del Fusaro a pochi metri dal vagone della memoria, l'uomo e il poliziotto. Quell'ulivo e quella lapide sono il ricordo tangibile di un commissario di Polizia che resta un faro per chi veste oggi quella divisa.

Quando i tedeschi chiesero alla Polizia italiana di consegnare gli elenchi anagrafici, Palatucci diede ordine di distruggere i documenti. Un'ultima mossa che pagò a caro prezzo. Dopo aver ceduto un salvacondotto a una donna ebrea, venne arrestato e deportato a Dachau. Dove il poliziotto, originario di Montella in irpinia, morì di stenti. L'amministrazione comunale di Bacoli affida a questa parco, ora, una missione: diventare luogo di memoria e riflessione soprattutto per i ragazzi.