Basket, Gevi ancora ko. A Treviso finisce 85-82

Niente da fare, in trasferta non si passa. Stavolta la Gevi non sbraca e se la gioca fino alla fine, ma il risultato non cambia e Napoli capitola anche a Treviso contro una diretta concorrente per la salvezza per 85 a 82. Dopo un brutto primo tempo con un Michineau in confusione in regia, la squadra di Pancotto, trova la forza per rimanere sempre in scia e, grazie soprattutto alla buona vena di Joe Young - 21 per lui alla fine - , dopo aver rincorso per tutto il match finendo anche a meno 12 al minuto 36, riesce a impattare a due minuti dalla sirena.

Ma qui Napoli paga la fatica della rincorsa, la panchina corta e forse l'ansia di vincere: un paio di attacchi frettolosi e forzati consentono ai trevigiani di riprendere un piccolo vantaggio e chiudere la partita. Qualche buon segnale c'è stato, insomma, ma è arrivato comunque un altro ko esterno per gli azzurri, nonostante i 16 punti di Williams e gli 11 di Howard.

Ora c'è la pausa per la Coppa Italia, e Pancotto ne approfitterà per inserire il nuovo arrivato Thomas Wimbush, assente ieri a Treviso, sperando che basti ad aiutare la squadra ad invertire la rotta, soprattutto in trasferta, anche perché con la sconfitta di Treviso Napoli ha quasi tutti gli scontri diretti a sfavore in caso di arrivo a pari punti. La salvezza passa da lì!