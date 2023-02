Basket: Sacripanti nuovo coach di Scafati

Ci ha messo poche ore il patron della Givova Scafati Nello Longobardi a convincere Stefano Sacripanti, per tutti Pino, a sedere sulla panchina lasciata vuota da Attilio Caja dopo le sue tribolate dimissioni. Tanta e tale è la voglia di riscatto del coach canturino che la fumata bianca è arrivata dopo una trattativa rapida che si è messa subito in discesa.

Sacripanti, d'altra parte, ha voglia di tornare in pista dopo il doloroso esonero da Napoli del marzo scorso: arriverà a Scafati in questi giorni e sarà presentato lunedì prossimo al Palamangano alla stampa e ai tifosi. La pausa del campionato per la nazionale gli da la possibilità di conoscere e di lavorare su una squadra che con coach Caja ormai non era più in sintonia, soprattutto sul versante degli americani. Pino Sacripanti completa così il poker delle squadre campane.

Dopo Caserta, Avellino e Napoli, ora arriva a Scafati, dove dovrà provare a salvare la stagione in una spietata lotta salvezza in cui è coinvolta anche la Gevi, la sua ultima squadra. Longobardi ha scelto il migliore su piazza, Sacripanti non vedeva l'ora di tornare e ha accettato la sfida. Buon lavoro coach.