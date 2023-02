Bassa marea e alta pressione: giù il livello del mare

Il fenomeno va avanti da una decina di giorni. Ma è dallo scorso weekend che il livello del mare si è visibilmente abbassato lungo le coste campane. Tra i primi a notarlo, gli occhi esperti del CSI Gaiola, nell'area marina protetta ai piedi della collina di Posillipo. Fenomeno marcato, in questo caso, ma non inedito, spiegano gli esperti. Due le cause: la bassa marea e l'alta pressione.

L'effetto è particolarmente evidente nell'area dei Campi Flegrei. Complice il bradisismo che, da mesi ormai, produce un innalzamento del suolo. Alla darsena di Pozzuoli, il mare è praticamente sparito. Ma il bradisismo, sottolineano all'Osservatorio Vesuviano, non ha correlazioni con gli altri due fattori.

Nel servizio le voci di:

Paola Masucci - CSI Gaiola onlus

Yuri Cotroneo - Oceanografia e Fisica dell'atmosfera UniParthenope

Mauro Di Vito - Direttore Osservatorio Vesuviano INGV