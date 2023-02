Benevento in caduta libera, a Cagliari la quarta sconfitta consecutiva

A Cagliari nessuna sterzata per un Benevento che ha mostrato tutti i limiti emersi in questa stagione: di gioco, realizzativi e di carattere.

La sconfitta di misura a opera dei sardi, in piena corsa promozione, rovina il debutto di Roberto Stellone sulla panchina dei sanniti e complica ulteriormente la classifica. La Strega è penultima con 23 punti e la salvezza è ora lontana 4 lunghezze.

Dopo aver sofferto un Cagliari aggressivo nella prima frazione, isolani vicini al gol con Azzi, Prelec, bravo Paleari a chiudere lo specchio in uscita, e Mancosu, il Benevento nella ripresa, pur palesando l'assenza di un impianto e di un'identità di gioco, sembrava esser riuscito a prendere le misure agli avversari. E, quando al 28' i sardi sono rimasti in dieci per l'espulsione di Altare, conservare almeno il pareggio sembrava impresa alla portata. Invece al 31' su corner dalla sinistra è stato l'ex Lapadula, libero di indirizzare di testa il pallone nel cuore dell'area, a punire i sanniti e decidere il match.

Il forcing finale del Benevento è stato sterile, specchio delle difficoltà di una squadra che ha segnato solo 20 gol in 24 partite. La strada per la salvezza insomma è tutta in salita.