Bimbo morto in spiaggia, perizia psichiatrica per la madre

Sarà una perizia psichiatrica a stabilire se Adalgisa Gamba, accusata di aver ucciso il figlio di due anni e mezzo il 2 gennaio 2022 su una spiaggia di Torre del Greco, sia attualmente capace di intendere e volere. A deciderlo è stata la Corte di Assise di Napoli, dove si è svolta la prima udienza del processo per omicidio.

I fatti risalgono a poco più di un anno fa, quando la donna fu ritrovata sugli scogli accanto al corpo del figlioletto, già morto. Inizialmente si era ipotizzato che il piccolo fosse spirato per annegamento, nelle acque tra le braccia della madre. Poi, però, l'autopsia svelò che ad ancora prima risaliva il soffocamento fatale a causa dell'ingerimento di corpi estranei. La 41enne di Torre del Greco ha sempre sostenuto di non ricordare nulla dell'accaduto, ma da allora è detenuta nel carcere di Pozzuoli.

Nel corso dell'udienza, sono stati letti alcuni messaggi piuttosto cruenti che la donna aveva inviato al marito e che, secondo l'accusa, attesterebbero la volontà omicida nei confronti del figlio. "Non dorme - scriveva - forse ci vuole il ciuccio. O vogliamo farlo schiattare e magari si toglie il vizio?". Una lettura fuorviante, secondo i legali di Gamba, Salvatore Del Giudice e Michele Coppola, perché non terrebbe conto del tono scherzoso dei messaggi, evidenziato dalla presenza di emoticon sorridenti.

Così come, per la difesa, non sarebbero prove schiaccianti neanche le innumerevoli ricerche su internet effettuate dalla 41enne la notte precedente alla tragedia, nelle quali si informava ossessivamente sui metodi per uccidere un bambino. Un atteggiamento che, per Del Giudice e Coppola, attesterebbe semmai il precario stato psichico della donna, convinta peraltro dell'autismo del figlio e con precedenti di patologie mentali in famiglia. La madre di Gamba, infatti, "è affetta da schizofrenia e l'imputata ha subìto da piccola traumi psicologici" spiegano ancora gli avvocati. Convinti della presenza di troppi elementi ignorati, anche in famiglia, alla vigilia dei fatti. "Era una tragedia che poteva essere evitata" la tesi dei legali.

Ora ad aggiungere elementi ci sarà proprio la perizia psichiatrica, per la quale si attende a metà febbraio il giuramento del perito. Perizia alla quale si erano opposti, senza successo, tanto il pm Andreana Ambrosino che gli avvocati di parte civile. All'udienza hanno assistito anche il padre della piccola vittima e i nonni paterni.