Cade in casa la Juve Stabia col Crotone

Al “Menti” battuta d'arresto per la Juve Stabia sconfitta per due reti ad una dal Crotone, secondo in classifica. Prima sulla panchina dei gialloblù per mister Pochesci. Vespe subito in dieci per l'espulsione di Caldore cui è seguito il vantaggio ospite grazie alla punizione di Chiricò. In apertura di secondo tempo, al quarantanovesimo, il momentaneo pareggio con Pandolfi. Nel finale, al settantottesimo, il gol della vittoria calabrese firmato di testa da Cernigoi.

Nel video gli highlights della partita