Cantiere Napoli

Dalla periferia ovest a quella est fino al centro dal 27 febbraio a maggio lavori interesseranno alcune zone di Napoli. Con i cantieri aperti possibili disagi per la circolazione veicolare.

Facciamo il punto e partiamo da quella che potrebbe essere l'area a maggior rischio caos. Dal 27 febbraio e fino al 30 aprile Via Acton e via Cesario Console saranno interessate da manutenzione straordinaria in orario diurno e a traffico aperto. Più nello specifico i lavori riguarderanno fino al 14 aprile via Acton nel tratto tra la Galleria Vittoria e via Console e dal 17 al 30 aprile via Console. Sospese se necessario le fermate dell'autobus. Dal 6 marzo al 14 aprile, in orario diurno e traffico aperto, si procederà, vietando la sosta, con la ripavimentazione del lato a monte di via Cristoforo Colombo col cantiere che si sposterà man mano fino a Piazza Municipio.

Cambiamo scenario e raggiungiamo via Coroglio e via Bagnoli dove, per ridurre le perdite d'acqua, l'Abc sostituirà una condotta idrica. Via all'intervento il 27 febbraio con orario 7:30 - 18. Fino al 14 aprile senso unico alternato in via Coroglio, mentre, in via Bagnoli, fino al 31 marzo, i lavori saranno eseguiti a traffico aperto. Per il 6 maggio sarà ripristinata la sede stradale.

Dall'altra parte della città dal 27 febbraio al 4 aprile manutenzione straordinaria nei tratti danneggiati di Via Gianturco, via Reggia di Portici, via Volta, Via Vespucci e via Nuova Marina. Solo tra il 27 marzo e il 4 aprile sarà istituito un senso unico in via Gianturco in direzione da Reggia di Portici a via Ferraris, mentre, nel periodo precedente si lavorerà in orario diurno e a traffico aperto. Se necessario saranno sospese le fermate dell'autobus. Il 27 febbraio, infine, fino alle 19, chiusa la ciclabile nel tratto pedonale di via Caracciolo per consentire le riprese della quarta stagione della serie tv l'Amica Geniale.