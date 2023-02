Casamicciola, va avanti l'operazione ripartenza

Erano in bilico all'altezza del parcheggio Rarone in località Celario, nel comune di Casamicciola, i massi pericolosi trasportati dalla colata di fango che ha portato distruzione e morte lo scorso 26 novembre: 12 le vittime, 4 i feriti e centinaia di sfollati.

Erano ancora lì minacciosi in via Celario, ai piedi dell'Epomeo, epicentro della frana.

E questa mattina alla presenza di vigili del fuoco e con l'intervento dei rocciatori si è dato inizio all'attività di sganciamento dei massi per mettere cosi in sicurezza quel costone franato fronte mare.

Si prova a tornare alla normalità. Di qualche giorno fa la notizia della riapertura in entrambi i sensi di circolazione della Strada provinciale 270, importante arteria dell'isola, e dell'impegno di città metropolitana su sollecitazione del commissario per l'emergenza Legnini e dei sindaci di predisporre un programma di interventi per superare il problema dei doppi turni nelle scuole superiori. A breve varato anche il piano di ricostruzione di tutti gli istituti danneggiati dal sisma.